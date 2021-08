Grundschule Friedrichstadt : Nach Corona-Lockdown: Darum üben Schüler den respektvollen Umgang

Lehrkräfte waren in Sorge, nach dem Lockdown seien viele Kinder in der „Schule an der Treene“ aufgedreht. Konflikttrainer Oliver Henneke übt nun mit 170 Grundschüler in Friedrichstadt das respektvolle Miteinander.

Friedrichstadt | Für Schüler und Lehrkräfte ist es diesmal eine so ganz andere Schulwoche: Vom 11. bis 20. August nehmen die 170 Schüler und alle Lehrkräfte der „Schule an der Treene“ nämlich an einem besonderen Projekt teil. Auch interessant: Sporthalle in Friedrichstadt kostet gut sechs Millionen Euro Unter dem Motto „!Respect“ geht es nicht um Mathe, Deutsch ...

