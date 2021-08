Körbezirk Nordfriesland : Holsteiner-Stute aus Olderup überzeugt Jury: „Lissy Crawford“ holt den ersten Platz

Die Stute aus der Zucht von Frank Petersen gefiel am besten, gefolgt von „Lady Sunshine“ aus St. Peter-Ording, bei der diesjährigen Stuteneintragung. Beim Fohlenchampionat der Nospa überzeugten vor allem die Hengstfohlen.

Behrendorf | In fast altbekannter Form konnte der Körbezirk Nordfriesland seine diesjährige Stuteneintragung in Behrendorf durchführen. Rund 50 dreijährige Stuten Weiterlesen: Kultiger Pferdesport: Alle Neuigkeiten zum Ringreiten in Nordfriesland wurden der Kommission um den Zuchtleiter Stephan Haarhoff vorgestellt. Am Besten gefiel die Stute „Lissy Crawford...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.