Körbezirk Nordfriesland : Holsteiner Fohlen werden ab Montag begutachtet: Eine Übersicht der Termine

Kommende Woche startet die Eintragung der Holsteiner Fohlen in Nordfriesland. Die Tour endet mit dem Nospa-Championat in der Reithalle in Behrendorf.

Nordfriesland | Rund 250 Holsteiner Fohlen werden erwartet, zur diesjährigen Fohleneintragungstour in Nordfriesland, teilt Dieter Feddersen, Körbezirksvorsitzender für Nordfriesland mit. „Das Highlight ist wieder das Nospa-Fohlenchampionat am Donnerstag Nachmittag in Behrendorf“, so Feddersen. Weiterlesen: Holsteiner und Co.: Wie Pferdehandel in Zeiten von Corona ...

