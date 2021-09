Medical Spa in St. Peter-Ording : Statt UFO-Hotel: Investoren verraten neue Pläne für Köhlbrand-Klinik in SPO

Kein UFO in SPO: Familie Mankel und Planer haben sich die Kritik zu Herzen genommen, die sich an ihrem Dünen-Hotel entzündet hatte. Jetzt gibt es komplett neue Ideen.

St. Peter-Ording | „Dekadent“ und „Nein“ ist mit großen Lettern auf die Bauschilder für das von Familie Mankel in den Dünen von St. Peter-Ording geplante Hotel geschmiert worden. Die Höhe der Gebäude, die Ausbreitung in die Natur, Verkehrsbelastungen auf dem Strandweg – das waren nur ein paar der Kritikpunkte, die in den Gremien des Ortes und bei shz.de teils heftig dis...

