Corona in Nordfriesland : Jüngere betroffen: Knapp die Hälfte der Infizierten von 15 bis 34 Jahre alt

Es gibt eine neue Risikogruppe: Die häufig noch ungeimpften, jüngeren Menschen zwischen 15 und 34 fangen sich momentan das Virus ein, wie der Kreis auf Nachfrage mitteilt.

Nordfriesland | Der Kreis vermutet Reiserückkehrer und den Schulstart hinter den hohen Infektionszahlen in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen: Knapp die Hälfte der 82 Infizierten gehörte zu dieser Gruppe. „Die Schüler wurden in den Ferien ja nicht konsequent getestet, jetzt werden die Infektionen in dieser Gruppe wieder sichtbarer“, sagt Hans-Martin Slopianka, ...

