Corona in Husum, Niebüll, Wyk : Nach einem Monat Lockerung: Klinikum Nordfriesland verhängt erneut Besuchsverbot

Nach nur einem Monat nimmt das Klinikum Nordfriesland seine Lockerungen für Besucher wieder zurück. Ab sofort gilt ein Besucherstopp. Grund sei die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen.

Husum/Niebüll/Wyk | Mit sofortiger Wirkung vom Freitag, 11. März, erlässt das Klinikum Nordfriesland einen weitgehenden Besucherstopp in den Kliniken Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr. Das teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Besuche können nur noch nach Abstimmung in wenigen Situationen erfolgen, zum Beispiel bei schwerkranken oder in der letzten Lebensphase befindliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.