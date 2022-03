Russland-Ukraine-Krieg : Hilfe aus Husum: Klinikum übergibt Großspende und Spritgeld an Ladies' Circle

Matratzen, medizinische Geräte, Desinfektionsmittel. Das Klinikum Nordfriesland hat eine Großspende an den Ladies' Circle Husum übergeben. Die soll in der kommenden Woche in einem Konvoi in die Ukraine gefahren werden.

Husum | 20 Krankenbettmatratzen, Untersuchungsliegen, ein Ultraschall-Gerät, ein Inkubator, Verbandsmaterial, Mund-Nase-Masken, Desinfektionsmittel und vieles, vieles mehr, findet in der kommenden Woche seinen Weg in die Ukraine. Das Klinikum Nordfriesland hat in Husum am Donnerstag eine Großspende an den Ladies' Circle übergeben. Lesen Sie auch: Lkw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.