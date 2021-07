SHMF 2021 in Nordfriesland : Feuer und Flamme für den Klezmer: Das Moritz Weiß Trio kommt nach Reußenköge – Ein Interview

Am Sonntag, 1 August um 17 Uhr spielt das „Moritz Weiß Klezmer Trio“ aus Österreich Open Air in Räußenköge.

Nordfriesland | Das 2015 in der Steiermark gegründete „Moritz Weiß Klezmer Trio“ schlägt die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Hier wird der klassische Klezmer-Klang respektvoll in ein neues Gewand gehüllt und die Geschichte dieser großen jüdischen Musiktradition in einer wunderbar erweiterten musikalischen Sprache fortgeführt. Es formt sich ein Klang, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.