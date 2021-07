Schwerer Unfall bei Tetenbüll : Kleinwagen prallt gegen Baum: 21-Jährige lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall bei Tetenbüll: Ein Rettungshubschrauber bringt die lebensgefährlich verletzte Beifahrerin in die Uni-Klinik in Kiel. Der Pkw war in einer Linkskurve gegen einen Baum geprallt.

Tetenbüll | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (20. Juli) im Osten von Tetenbüll in Osterkoogdeich. Aus Richtung Warmhörn fuhr ein Kleinwagen um zwei Uhr nachts in Richtung Kleihörn. In einer Linkskurve prallte der mit einem jungen Fahrer und einer 21-jährigen Familienangehörigen mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.