Corona in Nordfriesland : Klagen über Testzentrum am Obi-Markt: Husumer erhält Ergebnisse Fremder

Terminbestätigungen und Testergebnisse sind in Husum an falsche Adressen verschickt worden. Das Durcheinander sortiert der Kreis gerade mit klarer Ansage an die Betreiber des betroffenen Testzentrums.

Husum | Peter Mrozowski staunte nicht schlecht, als er am Montag (28. Juni) seine Maileingänge anschaute. Der Husumer fand darunter zwei Bestätigungen für Termine im Corona-Testzentrum am Obi-Markt. Sie waren auf ihm gänzlich unbekannte Personen ausgestellt. Er selbst hatte mit Corona-Tests gar nichts am Hut, war vor etwa sechs Wochen eher nebenher mal bei ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.