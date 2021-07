Kitzrettung Seeth : Bisherige Bilanz des Sommers: 37 Rekhkitze und 18 Hasen vor dem Mähtod gerettet

Die Kitzretter waren wieder tatkräftig im Einsatz und haben nicht nur Bambis vor dem sicheren Tod retten können. Ihr Engagement kennt keine Grenzen und so haben sie Neues geplant.

Seeth | Die Kitzrettergruppe ist nicht nur in der Gemarkung Seeth, sondern frühmorgens auch in den umliegenden Gemeinden Schwabstedt, Drage, Lehmsiek, Hude, Süderstapel und Oldersbek im Einsatz. Mehr zum Thema: Tierfreunde gründen den Förderverein Kitzrettung In diesem Jahr wurden von den Freiwilligen insgesamt 37 Rekhkitze uns auch 18 Hasen gerettet. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.