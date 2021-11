Klimaschutz in Nordfriesland : Klimarettung: So will der Kirchenkreis in den nächsten zehn Jahren klimaneutral

Gebäude, Heiztechniken und Arbeitsabläufe – sie alle will der Kirchenkreis Nordfriesland auf ihre Klimawirksamkeit untersuchen. Denn bis 2031 soll er klimaneutral sein. Dafür sprach sich jetzt die Synode aus.

Breklum | Der Kirchenkreis Nordfriesland will bis zum Ende 2031 klimaneutral werden. Das beschloss die Synode auf ihrer jüngsten Tagung im Christian Jensen Kolleg in Breklum einstimmig. Das neue Jahresthema „Zeit, dass sich was dreht“ rückt den Klimaschutz in den Mittelpunkt. Auch interessant: Um Klimadeiche in Eiderstedt bauen zu können: LKN bekommt neuen B...

