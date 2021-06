St. Peter-Ording : Kinostart am 1. Juli in SPO mit Hasen und Hollywood

Es geht wieder los im Kino Nordlicht in St. Peter-Ording. Doch auch dort gilt vor dem Filmvergnügen: Maske auf, Abstand halten und Kontaktdaten hinterlegen.

St. Peter-Ording | Am 1. Juli geht es wieder los: Große Leinwand für große Spielfilme. Aber es heißt nicht einfach: „Hereinspaziert!“ in die Kinos im Land. Noch gelten die bekannten Corona-Regeln, sagt Marina Beck, die das Kino Nordlicht in St. Peter-Ording seit 2009 betreibt. Sie und ihr Team freuen sich sehr, dass es wieder los geht – nach acht Monaten Stillstand. ...

