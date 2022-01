Zwei Jahre Corona in Deutschland : Kindheit in der Pandemie: Die Mütter der „Corona-Babys" in SH erzählen

Sie sind so alt wie das Virus in Deutschland: Zum zweiten Geburtstag der Pandemie berichten Mütter der heute zweijährigen „Corona-Babys" von Isolation im Wochenbett, fehlendem Austausch – aber auch darüber, was an der Elternzeit im Lockdown schön war.

Husum | Sie glauben, Menschen in Supermärkten tragen immer Masken – wenn ihre Eltern sie in diesen Zeiten überhaupt mit zum Einkaufen nehmen. Sie sind wahrscheinlich nie nackig mit anderen Babys über Gummimatten in Pekipkursen gerobbt und ihre Mütter haben ihre Rückbildungsübungen bestenfalls digital vor dem Laptop absolviert: Kleinkinder, die dieser Tage ihr...

