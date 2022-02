Kindertagesstätte Schwabstedt : Neubau oder Umbau vom Zwergenland: Wie der Bauausschuss die Lage beurteilt

Guter Hoffnung sind die Gemeindevertreter in Schwabstedt, wollen junge Familien im Neubaugebiet an der Huder Straße bauen lassen. Das wirkt sich schon jetzt auf die Kita-Planung am Ort aus.

Schwabstedt | Kindertagesstätten und ihre jeweiligen Träger müssen immer mehr Vorschriften beachten. So wird Eltern inzwischen völlig freigestellt, welchen Standort sie für ihre Kinder wählen. Sie können den entsprechend ihrer Arbeits- und Lebensräume bestimmen. Dafür ist die komplizierte Berechnung von Ausgleichszahlungen für Gastkinder aus anderen Gemeinden entfa...

