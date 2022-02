Corona in Nordfriesland : Kindergärten und Quarantäne: Diese Folgen hat die Omikron-Welle in den Kitas

Die Omikron-Welle mit hohen Fallzahlen verschärft die Lage in den Kindergärten in Nordfriesland. Einige mussten in vergangenen Wochen schließen. Grund dafür war Personalmangel, der noch größere Auswirkungen haben kann.

Nordfriesland | Die Omikron-Welle hat Nordfriesland weiter voll im Griff. Aber wegen der milderen Verläufe gelten seit dem 18. Januar neue Corona-Maßnahmen für Kindergärten und Kindertagestätten. Für Jungen und Mädchen kann die Quarantäne als Kontaktperson nun bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest beendet werden, so der Kreis Nordfriesland....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.