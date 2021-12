Friedrichstadt : Neuer Polizeichef im Holländerstädtchen: Darauf legt Kenneth Rostig wert

30 Jahre Erfahrung im Polizeidienst bringt der neue Polizeistationsleiter von Friedrichstadt mit. Kenneth Rostig kennt sich mit der Westküste gut aus, unter anderem war er bei der Wasserschutzpolizei tätig.

Friedrichstadt | Die Polizeistation Friedrichstadt hat einen neuen Leiter: Seit dem 1. November ist Kenneth Rostig der Spitzenmann in der Wache. „Ich freue mich auf diese Aufgabe im ländlichen Raum“, sagt der 50-jährige Polizeihauptkommissar. Und mit dem kennt er sich aus, vor allen Dingen an der Westküste: Stationen waren unter anderem Helgoland und Husum. Auch in...

