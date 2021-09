Corona-Regeln in Nordfriesland : Ungewohnt: Keine Maske, kein Abstand – Husumer sehen Lockerungen kritisch

Seit Montag gelten die neuen Corona-Auflagen. Maskenpflicht und Abstandsregeln entfallen für die Innengastronomie, doch was sagen die Betreiber und Kunden dazu?

Husum | Irritierte Blicke und ein ungewohntes Bild im „Kaffeehafen“ in Husum, Menschen betreten ohne Maske den Laden. „Das ist richtig, die brauchen Sie hier seit heute nicht mehr“, wird eine verdutzte Kundin von der Bedienung begrüßt. In Bereichen, in denen die 3G-Regel gilt, sind die Corona-Einschränkungen größtenteils aufgehoben. Das Abstandsgebot von 1,5 ...

