Küstenschutz in Nordfriesland : Keine EU-Deichförderung: Welche Folgen hat das für die Westküste?

42 Millionen Euro will die EU Schleswig-Holstein für den Küstenschutz verweigern. Das könnte dramatische Folgen für die Insel Föhr haben, auch auf Sylt ist man in Sorge. In Simonsberg sind die Gefühle gemischt.

Husum | Wenn auf Föhr der Wind nur stärker aus westlicher Richtung weht, werden die Verantwortlichen auf der Insel schon unruhig. Denn dann drückt der Wind bereits das Wasser bis zur Deichkrone in Dunsum hinauf, oft läuft es über die Kante. Weiterlesen: Küstenschutz in SH: Umweltminister Albrecht warnt vor Finanzierungsproblem Dringend müsste der Deich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.