Unfall bei Friedrichstadt : Keine Bremsspuren: 29-Jährige prallt mit Auto gegen dicken Chausseebaum

Kurz hinter der Eiderbrücke bei Friedrichstadt war eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und in einem Graben steckengeblieben. Sie konnte erst nach über einer Stunde befreit werden.

Friedrichstadt | Ein extrem schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen (26. August) bei Friedrichstadt kurz hinter der Grenze zu Dithmarschen. Die Rettungsleitstelle löste um 9.19 Uhr Sirenenalarm in den umliegenden Gemeinden aus. Bei diesem Einsatz arbeiteten die beiden Großleitstellen West im Elmshorn und Nord in Harrislee zusammen. Auto prallt ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.