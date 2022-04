Stapelholmer Kaserne : Feuerwehr: Zu wenig Löschwasser, falls es in Flüchtlingsunterkunft brennt

Die Seether Feuerwehr übt scharfe Kritik an den Zuständen in der Stapelholmer Kaserne, die seit 1. April als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine dient. Der Brandschutz ist mangelhaft. Falls es dort brennt, gebe es nicht genug Löschwasser.

Seeth | Die ersten 50 Flüchtlinge sind am 1. April in die ehemalige Stapelholmer Kaserne in Seeth eingezogen – etliche hundert werden folgen. „Dass ich vom Einzug aus dem Radio erfahren habe, finde ich aber weniger erfreulich“, machte Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz auf der Jahreshauptversammlung der Seether Feuerwehr seinem Unmut über die Vorgehensweise L...

