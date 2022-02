Kolumne Küstenschnack : Keine Auszubildenden mehr in Betrieben: Wie Nordfriesland dann wohl aussehen wird

Nordfrieslands Firmenchefs quält der Nachwuchsmangel. Ein paar hundert Ausbildungsplätze sind nicht besetzt. Da kommen einem düstere Gedanken.

Nordfriesland | Immer dieses Gerede von Politikern: „Fachkräftemangel“, „Nachwuchssorgen“ – was geht mich das an? Je länger ich über den von Experten beklagten Mangel an Auszubildenden in Betrieben in Nordfriesland nachdenke, desto unheimlicher wird mir zumute. Weiterlesen: Kolumne Küstenschnack: Plattschnackers erobern den Bundestag Ich stelle mir vor, dass ker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.