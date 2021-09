Silvester in SPO : Kein Silvester-Feuerwerk zum Jahreswechsel in St. Peter-Ording

Diejenigen, die sich bereits zum Jahreswechsel auf das Feuerwerk in SPO freuten, werden nun enttäuscht.

St. Peter-Ording | Wie die Tourismuszentrale mitteilt, wird es in diesem Jahr keine Silvesterveranstaltung mit Feuerwerk in St. Peter-Ording geben. Auch interessant: Statt UFO-Hotel: Investoren verraten neue Pläne für Köhlbrand-Klinik in SPO Die Veranstaltungsabteilung der Tourismus-Zentrale prüfe jedoch aktuell, ob es ein kleines Alternativprogramm über die Feier...

