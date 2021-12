Protest in Husum und Bredstedt : Kein Abstand, keine Maske, zu viele Teilnehmer: Corona-Demos sorgen für Aufregung

Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen und einer Impfplicht protestierten offiziell in Husum und Bredstedt. Ohne Abstand, ohne Maske. Die Teilnehmer haben gegen keine Verordnung verstoßen, so der Kreis.

Husum/Bredstedt | Am Montagabend haben erstmals offiziell Menschen am Rathaus Husum gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und gegen eine allgemeine Impfpflicht demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 60 Personen. Lesen Sie dazu auch: Corona-Demos in Flensburg: Unangemeldete „Spaziergänge“ sorgen für großen Polizeieinsatz Einer davon war ein 60-jährige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.