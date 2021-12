Kultur in Corona-Zeiten : Kaum Besucher, kaum Geld: So geht es Haus Peters und Speicher Husum nach 20 Monaten Pandemie

20 Monate Pandemie zerrt an den Kräften der Kultur-Branche. Auch in Husum und Eiderstedt. Wie geht es dem Speicher Husum und Haus Peters nach so einer langen Zeit? So viel steht fest: Sehr unterschiedlich.

Tetenbüll/Husum | Kaum Publikum, kaum Geld und doch geben sie nicht auf. Die kulturellen Einrichtungen hatten und haben noch immer sehr zu kämpfen während der Corona-Pandemie. Wie geht es ihnen heute? Nach bald zwei Jahren immer wieder angeordneter Schließungen, immer wieder sich ändernder Zugangsbeschränkungen und immer wieder auszuhaltende Unsicherheiten, ob sie und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.