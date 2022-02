Wirtschaft in Nordfriesland : Ehemaliges Rewe-Gebäude: Kaufhaus Woolworth eröffnet am 7. April seine Filiale in Husum

Seit acht Wochen ist gewiss, dass Woolworth in das Gebäude des ehemaligen Rewe-Marktes in der Großstraße zieht. Nun gab das Unternehmen den geplanten Öffnungstermin bekannt.

Husum | Zu Weihnachten war das Geheimnis gelüftet worden: In das Gebäude in der Großstraße 12, wo bis September 2019 der Rewe- und frühere Sky-Markt beheimatet war, zieht das Kaufhaus-Unternehmen Woolworth. Und wann die Filiale eröffnet werden soll, ist nun auch bekannt: „Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, machen wir am Donnerstag, 7. April, auf“, sagt W...

