Schwerer Unfall bei Kating : Eingeklemmter Autofahrer wird aus brennendem Wagen befreit

Der Mercedes geriet bei dem Unfall auf eine Leitplanke und hob ab wie ein Flugzeug, ehe er auf einer Wiese landete. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach.

Tönning | Ein Autofahrer ist am frühen Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Dramatisch: Das Fahrzeug fing plötzlich an zu brennen, während der eingeklemmte Mann noch im Auto war. Weiterlesen: Problemfall Linksabbiegen: Der nächste Crash auf der B5 bei Witzwort An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz...

