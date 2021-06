Konfrontation im Kreistag : Handwerkskammer will Teil der Tischlerausbildung nach Flensburg verlegen – der Kreis wehrt sich

In einem Dringlichkeitsantrag für den Kreistag am kommenden Freitag wird gefordert, die Ausbildung für Tischler und Holzhandwerk in Nordfriesland zu belassen.

Nordfriesland | Müssen Tischler und Holzarbeiter-Auszubildende bald für ihre überbetriebliche Ausbildung nach Flensburg pendeln? Dies könnte passieren, wenn ein Antrag der Handwerkskammer Flensburg an den Bund zur Förderung eines Neubaus grünes Licht erhält und die überbetriebliche Ausbildung für Tischler- und Holzarbeiter künftig in der Fördestadt konzentriert wird....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.