Wirtschaft in Nordfriesland : Kahlschlag bei der Commerzbank: Filiale in Husum bleibt

Gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Husum. Die Commerzbank-Filiale in der Kreisstadt ist nicht unter den 17 gestrichenen in Schleswig-Holstein.

Husum | Die Filiale verliere für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung, das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal, so Banksprecherin Dagmar Baier. Daher soll die Betreuung über Beratungscenter ausgebaut und das bundesweite Filialnetz von 790 um 340 Standorte reduziert werden. Weiterlesen: Commerzbank in Husum wächst trotz Corona...

