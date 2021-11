Gedenken zum Volkstrauertag : KZ-Gedenkstätte Schwesing: Bundeswehr und Gemeinde erinnern an die Opfer von Krieg und Terror

Am Volkstrauertag finden überall in Nordfriesland Gedenkfeiern für die Opfer der Weltkriege und des Nazi-Terrorregimes. Auch in der KZ-Gedenkstätte Schwesing. Im Herbst 1944 waren 2600 Menschen in dem KZ interniert.

Schwesing | „An diesem Tag gedenken wir der vielen gefallenen Soldaten sowie den Opfern von Krieg, Gewaltherrschaft und Terrorismus.“ Mit diesen Worten legte Hauptmann und Staffelchef der 1. Staffel der Flugabwehrraketengruppe 26, Nils Boieck einen Kranz an der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. Mehr zum Thema: Charlotte Haugg will Geschichte zeitgemäß vermittel...

