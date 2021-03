Bredstedt : Junger Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen 14-Jährigen beim Graffitisprayen erwischt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Bredstedt | Die Bundespolizei konnte am Dienstagabend gegen 23 Uhr am Bahnhof Bredstedt einen Graffitisprayer auf frischer Tat dingfest machen. Als er die Beamten bemerkte, flüchtete er zwar, konnte aber noch im Bahnhof gestellt werden, wie die Bundespolizei mitteilt.

