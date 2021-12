Kreistag zur Marschbahn : Jetzt soll neuer Bahn-Koordinator Pendlern und anderen Reisenden aus dem Chaos helfen

Beim Kreis soll eine neue Kraft alle Fäden zusammenführen. Doch welche Aufgaben und Kompetenzen und welches Gehalt er bekommen soll, blieb offen. Der Wirtschaftsausschuss soll nun Details klären.

Nordfriesland | Als ob die Bahn die Mitglieder im nordfriesischen Kreistag auf Schwung bringen wollte: Just einen Tag vor der Sitzung am Freitag meldete sie einen Stellwerksausfall mit massiven Folgen für den Verkehr zwischen Husum und Niebüll. In Husum sei ein Kabel der sogenannten Leitungssicherungstechnik beschädigt worden, teilte eine Sprecherin des Konzerns mit....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.