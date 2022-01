Corona-Lage im Klinikum NF : Isolierstation in Husum voll – vorübergehend bleiben infizierte Patienten in Niebüll

Das Klinikum Nordfriesland muss nun erneut nachsteuern: Mit dem Gesundheitsamt wird über Quarantäne-Verkürzung für Mitarbeiter gesprochen. Außerdem muss in Niebüll vorläufig eine Isolierstation entstehen.

Husum/Niebüll | Zwar hatte das Klinikum Nordfriesland versucht, rechtzeitig auf den Anstieg von Patienten, die mit Corona infiziert sind, zu reagieren und mit der Erweiterung der Isolierstation am Standort Husum begonnen, doch hat es am Ende doch nicht ganz gereicht. Isolierstation in Husum ist voll So war ursprünglich geplant, die Niebüller Klinik Corona-frei ...

