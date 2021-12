Corona-Station im Klinikum NF : Krankenpfleger Nicole Bamberg und Martin Walter über Corona-Ausbruch, Quarantäne und Erschöpfung

Klinikum Nordfriesland vor einem Jahr: Immer mehr Mitarbeiter stecken sich mit Corona an, zugleich wird eine Covid-Isolierstation aufgebaut. Die Leiter dieser Station sprechen erstmalig über diese herausfordernde Zeit.

Husum | Um zu verstehen, was Nicole Bamberg und Martin Walter durchgemacht haben, muss der Blick in die Vergangenheit gerichtet werden. Vor genau einem Jahr erwischte die zweite Corona-Welle das Klinikum Nordfriesland hart. Ende Dezember 2019 wurde das Virus in das Krankenhaus getragen und verbreitete sich unter einer noch weitestgehend unvollständig geimpfte...

