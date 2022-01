Corona in Nordfriesland : Inzidenz geht am Freitag wieder hoch auf 840,6 – Zahlen für Husum, Sylt, SPO und Co.

Die Inzidenz ist auf 840,6 gestiegen, und es gibt 176 neu mit Corona infizierte Nordfriesen.

Nordfriesland | Im Kreis Nordfriesland wurden am Freitag 176 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 1820 Menschen im Kreisgebiet eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Toten bleibt bei 95. Mehr zum Thema: Corona in Nordfriesland: Omikron-Welle: Warum die Inzidenz sinkt und wie die Lage im Gesundheitsamt ist Wie viele Personen sich aktuell in Quarantäne befinden, kann der Kreis nach eigenen Angaben nicht mehr melden, da derzeit keine Kontaktpersonennachverfolgung erfolgt. PCR-Positive werden grundsätzlich per SMS über ihre Infektion informiert und gebeten, enge Kontaktpersonen der vergangenen Tage selbst zu informieren. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.011 Menschen infiziert. 8096 sind wieder genesen. Zurzeit sind sechs Corona-Infizierte im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (RKI-Wert) steigt auf 840,6. ...

