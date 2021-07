Oase für Bienen und Insekten : Artenschutz in Bredstedt: Tina Staupe hat einen insektenfreundlichen Garten angelegt

Ein Besuch lohnt sich: Der 1000 Quadratmeter große insektenfreundliche Garten mit Insektenhotel und Kräuterspirale in Bredstedt ist fertig – und steht derzeit in voller Blüte.

Bredstedt | Bredstedt hat eine neue Oase für Bienen und Insekten – und zudem eine Augenweide, denn es steht gerade alles in voller Blüte. Die 78-jährige Bredstedterin Tina Staupe und ihr Helfer-Team haben sie in vielen ehrenamtlichen Stunden geschaffen. Weiterlesen: In Bredstedt soll ein großer Schaugarten für Wildbienen entstehen Binnen eines Jahres haben ...

