Wurzeln in Nordfriesland : Indie-Pop zur Weltausstellung: „Roast Apple“ spielt zur Expo 2020 in Dubai

Nordfriesen erzählen in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom „Scandinavian Summer“ – so heißt ein Titel ihrer neuen CD: „Roast Apple“ treten ab 3. November mehrmals bei der Expo 2020 in Dubai auf.

Nordfriesland | Was machen vier Jungs aus Karlum, Niebüll, Risum-Lindholm und Bredstedt in Dubai? Nichts anderes als in der Heimat: Musik. Auf der Expo 2020 im Campus Germany präsentieren Finn-Bo Lorenzen (Gesang, Bass), Rouven Leonavicius (Gitarre, Gesang), Lukas Christiansen (Gitarre, Gesang, Synthie) und Liam Pitann (Schlagzeug, Gesang) die neue Platte von „Roast ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.