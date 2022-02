Corona in Husum : In jeder Einrichtung Kinder in Quarantäne: Kinderschutzbund muss Angebot einschränken

Auch der Kinderschutzbund NF bleibt nicht verschont: In allen seinen Einrichtungen in Husum und Friedrichstadt gibt es Kinder, die in Quarantäne sind. Das Betreuungsangebot an der Bürgerschule muss er nun schließen.

Husum | Auch der Kinderschutzbund Nordfriesland kämpft mit den Folgen der Pandemie. Derzeit gibt es in allen seiner acht Einrichtungen Kinder, die sich in Quarantäne befinden. „Dennoch betreuen wir derzeit relativ viele Kinder“, sagt Gregor Crone, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Nordfriesland. Lesen Sie auch: Trotz neuer Quarantäneregeln: Kinderschutzb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.