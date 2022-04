Corona in Nordfriesland : Husum, SPO, Südtondern, Sylt und Co. – Nach Ausfällen Freitag wieder aktuelle Zahlen

Der Kreis Nordfriesland meldet wieder aktuelle Zahlen. Grund für den Ausfall waren technische Probleme. Jetzt sind es 316 Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt auf 1194,2.

Nordfriesland | Am Dienstag und Mittwoch gab es keinen einzigen Zahlenwert. Am Donnerstag schoss die Zahl auf 1131 positive PCR-Tests hoch, nur ein Anhaltswert, laut Kreis. Am Freitag stabilisiert sich die Auskunft. Es gibt aktuell 316 Neuinfektionen. Weitelesen: Die aktuellen Zahlen von Dienstag für Husum, SPO, Südtondern, Sylt und Co. Am Freitag waren bei 379...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.