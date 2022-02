Feuerwehr in Nordfriesland : In der Nacht zu Sonnabend brennt es bei einem Pizzaservice in Bredstedt

Für die Bredstedter Feuerwehr gab es in der Nacht zu Sonnabend Alarm: In einem Gebäude am Marktplatz war ein Feuer ausgebrochen.

Bredstedt | Mindestens 50.000 Euro Schaden sind bei dem Brand in einem Pizzaservice in Bredstedt entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Sonnabend in der Gaststätte, die im Erdgeschoss in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz untergebracht ist, ausgebrochen. Auch interessant: Friedrichstadt: Tonnenschwerer Arbeitsponton droht in der Treene zu versinken Pas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.