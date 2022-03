Gewalt gegen Frauen : Angespannter Wohnungsmarkt: Träger such Immobilie für Frauenhaus in Nordfriesland

Nicht so einfach: Die Finanzierung für ein neues Frauenhaus im Kreis Nordfriesland steht. Und mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde wurde auch schnell ein Träger gefunden, der dieses betreibt. Nun fehlt noch eine Immobilie.

Nordfriesland | Erst im Januar hatte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) die Trägerschaft der Fraunschutzwohnungen in Nordfriesland in die Hände des trägers Brücke Rendsburg-Eckernförder übergeben. Die Übergabe hängt mit einer Entscheidung der Kreistage in Husum und Schleswig vom September 2021 zusammen. Die Brücke Rendsburg-Eckernförde soll zusätzlich nämlich auch das von b...

