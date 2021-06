Aktion Offener Garten : Sechs Nordfriesen laden am Wochenende in ihre Gärten ein

Auch in diesem Jahr bietet die Aktion „Offener Garten“ den Menschen am 19. und 20. Juni so etwas wie eine „kleine Flucht aus der Krise“, denn wenn es einen Ort gibt, an dem man in Zeiten wie diesen die ersehnte Normalität finden kann, dann ist es die Natur – und als Teil davon der Garten.

Nordfriesland | Auf dem nordfriesischen Festland öffnen am kommenden Wochenende sechs Gartenbesitzer in Husum (2), Sollwitt (2), Langenhorn und Oldenswort ihre Pforten. Im benachbarten Kreis Schleswig-Flensburg lohnt sich die Planung einer Rundreise, denn dort sind rechts und links der Autobahn mehr als 20 Gärten dabei. Der Eintritt ist in der Regel frei, hier und da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.