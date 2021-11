Corona in Nordfriesland : Zu wenig Impfangebote: Hausärzte kommen mit Boosterimpfungen kaum noch hinterher

Virologen und Politiker sprechen von der Pandemie der Ungeimpften. Das Problem: Wer sich jetzt impfen lassen will, muss seinen Hausarzt kontaktieren oder auf eines der wenigen offenen Impfangebote setzen. So ist die Lage in NF.

Nordfriesland | Sören Bernhardt ist sauer. Am Montag war der Bordelumer bei seinem Hausarzt in Langenhorn, um sich einen Termin für seine Boosterimpfung zu besorgen. Seine zweite Impfung sei nun genau ein halbes Jahr her. Nicht zu früh und nicht zu spät wollte er nun also aktiv werden. Doch mit seiner Hoffnung auf eine Spontanimpfung wurde ihm schnell ein Strich durc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.