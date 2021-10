Einsendeschluss: 1. November : Junge Menschen in Nordfriesland gesucht: Wer soll für sein Ehrenamt ausgezeichnet werden?

Vereine, Verbände und Privatleute sind aufgefordert, junge Menschen, die sich in Sport- oder Musikvereinen, bei der Feuerwehr oder den Pfadfindern aktiv engagieren, für eine Auszeichnung zu benennen.

Nordfriesland | Die Verdienste junger Menschen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich betätigen, wollen der Kreis Nordfriesland sowie der Kreisjugendring in einem Event würdigen. Das kündigte die Verwaltung in einer Mitteilung an. „Wir bitten die Vereine und Verbände im Kreisgebiet, aber auch Privatleute, uns Menschen zu benennen, die sich durch ihr herausragendes...

