Langenhorn : Darum hat die Gemeinde Langenhorn finanziell derzeit keine Sorgen

Über einen großen Überschuss im Haushalt 2021 freut sich die Gemeinde Langenhorn. Aber auch im kommenden Jahr sind die Einnahmen höher als die Ausgaben, trotz mehrerer großer Projekte.

Langenhorn | Für viele Kommunen ist ein ausgeglichener Haushalt oder gar ein Plus im Gemeindesäckel eher die absolute Ausnahme oder nur noch eine ferne Erinnerung an bessere Zeiten. Zu hoch sind mittlerweile allein die Pflichtausgaben. Für die Gemeinde Langenhorn gilt das nicht. Sie ist seit Jahren gut davor und sogar in der Lage, beispielsweise die Hundesteuer au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.