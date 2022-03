Russlands Angriffskrieg : Husum: Wohnraum und Dolmetscher für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht

Frei lesbar: Die Stadt Husum sammelt Wohnangebote für Geflüchtete, das Diakonische Werk sucht Kontakt zu Übersetzern.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

02. März 2022, 16:16 Uhr

Husum | Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Deutschland. Wie viele von ihnen nach Husum kommen, ist bisher nicht bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Deutlich sei aber schon jetzt, wie groß das Hilfsangebot von Privatpersonen und Unternehmen in der Region ist. Viele Initiativen und Aktionen seien bereits gestartet, unter anderem sind Hilfskonvois mit NF-Kennzeichen zur ukrainischen Grenze unterwegs, so die Stadtsprecherin weiter.

Weiterlesen: Hier können Sie helfen: Hilfsaktionen in Husum und Umgebung für die Ukrainer

Bei der Stadtverwaltung würden sich täglich Menschen melden, die Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung stellen möchten. „Es sind alles großzügige und großartige Hilfsangebote“, freut sich Bürgermeister Uwe Schmitz über den Zusammenhalt.

Unterkünfte gesucht

Wer Unterkunftsmöglichkeiten, von wenigen Wochen bis auf Dauer, in Husum zur Verfügung stellen kann, meldet sich bitte per Mail an ordnungsamt@husum.de oder telefonisch unter 04841-666-321, 666-325 oder 666-324. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kümmern sich dann um das weitere Vorgehen.

Die Stadt Husum möchte Kriegsflüchtlingen gerne Übersetzer an die Seite stellen, die bei sprachlichen Barrieren unterstützen können. Dazu werden Menschen zum Dolmetschen gesucht, die sich bitte beim Diakonischen Werk Husum, FachstelleMigration, per Mail an migration-husum@dw-husum.de oder telefonisch unter 04841-8038453 melden.