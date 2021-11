Parkticket per Handy : In Husum können Autofahrer per App parken

Parken per App. Das ist bald auch in Husum möglich. Mit dem Handy lässt sich dann nicht nur das Ticket lösen.

Husum | Ab 1. Dezember beginnt die Stadt, alle Parkscheinautomaten umzurüsten. Danach ist es möglich, Parktickets per App zu bezahlen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Anbieter des digitalen Parktickets ist die Easypark GmbH aus Hannover, die bereits in rund 400 deutschen Städten mit der Park-App aktiv ist. Lesen Sie dazu auch: Leere Parkplät...

