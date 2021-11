NCC und Jugendherberge : Impfen in Husum und Niebüll: Start am Freitag, 26. November – So bekomme ich einen Termin

In Husum und Niebüll wird ab Freitag von 10.30 bis 19.30 Uhr gegen Corona geimpft: Eine Anmeldung ist nur über das Online-Buchungsportal möglich: Wer sich wann anmelden kann, lesen Sie hier.

Nordfriesland | Wie der Kreis Nordfriesland am Dienstagvormittag mitteilt, sollen am Freitag, 26. November, die zwei stationären Impfstellen in Nordfriesland ihren Betrieb aufnehmen. Während in Husum im 1. Stockwerk des NCC-Congresscentrums (Messe Husum, Am Messeplatz 1) geimpft wird, kann man sich in Niebüll im Bettenhaus 7 der Jugendherberge (Mühlenstraße 65) immun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.