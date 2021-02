Corona in Nordfriesland : Impfzentrum Husum und Niebüll: Kreis nennt Zahlen und gibt Ausblick

In Husum wird jetzt auch am Nachmittag geimpft, in Niebüll geht das Impfzentrum am 1. März an den Start.

Nordfriesland | Landrat Florian Lorenzen zeigt Perspektiven für das Impfen im Kreis Nordfriesland auf: So geht man davon aus, dass bis Ende März rund 19.500 Nordfriesen geimpft sein werden, das sind 11,5 Prozent. Zudem hoffe man, dass ausreichend Astra Zenica-Impfstoff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.