Corona in Nordfriesland : Maskenpflicht: Besucher uneinsichtig – Klinikum will Konsequenzen ziehen

Nachdem das Klinikum Nordfriesland die Besucherregel jüngst wieder gelockert hatte, kommt es vermehrt zu Auseinandersetzungen mit Besuchern, die die Hygieneregeln nicht einhalten. Das wollen die Verantwortlichen nicht hinnehmen.

Nordfriesland | Von Diskussionen und wenig erfreulichen Wortwechseln mit Besuchern berichtet das Klinikum Nordfriesland in einer Mitteilung am Donnerstag. Nachdem das Klinikum sich wieder stärker für Besucher geöffnet hatte, stellt man dort derzeit fest, „dass es immer schwieriger wird, die in den Kliniken weiterhin geltenden Regeln durchzusetzen“, teilt Klinikumsspr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.